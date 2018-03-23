В Ростове опубликовали список мест, где во время матчей ЧМ-2018 запретят продавать алкоголь

Список мест, в радиусе двух километров от которых во время мундиаля нельзя будет купить спиртное, появился на сайте администрации Ростова-на-Дону. Всего сюда попали десять территорий:

стадион «Ростов Арена»;

Театральная площадь;

железнодорожный вокзал станции «Ростов-Главный» на проспекте Сиверса;

пригородный железнодорожный вокзал станции «Ростов-Главный» на проспекте Сиверса;

Донавтовокзал на проспекте Сиверса;

стадион «Локомотив» на проспекте Стачки;

старый автовокзал на проспекте Шолохова;

стадион «Олимп-2» на проспекте Шолохова;

стадион спортивного клуба армии Северо-Кавказского военного округа на улице Фурмановской;

стадион «Труд» на улице Фрунзе

— Продавать и покупать алкоголь здесь нельзя будет накануне матчей и в дни их проведения, — сказано на сайте.

Территория в радиусе двух километров от этих мест — это практически весь центр города, а также большая часть Железнодорожного и Ворошиловского районов.