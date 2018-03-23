Британия отметила прогресс в переговорах по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй EPA-EFE/CHRIS J. RATCLIFFE

Лидеры ЕС также официально приняли совместную переговорную позицию по будущим торговым отношениям с Великобританией после ее выхода из блока, сказал председатель саммита Дональд Туск

"Я приветствую тот факт, что сегодня утром совет ЕС согласовал детали периода имплементации, — сказала Мэй журналистам. — Это дает уверенность людям и предприятиям. Это дает им ясность для планирования своего будущего".

"Я считаю, что в переговорах наметилась новая динамика, — сказала она. — Теперь мы сядем и определим эти работоспособные решения для Северной Ирландии, а также для нашего будущего партнерства в области безопасности и экономического сотрудничества".

Как писали «Вести. Экономика», Великобритания и Евросоюз утвердили сделку о переходном периоде после Brexit.

По словам чиновника, права граждан, финансовое урегулирование и переходный период будут окрашены в зеленый цвет, что означает, что было достигнуто соглашение.

По словам собеседника Bloomberg, знакомого с ситуацией, Великобритания пытается получить письменное обещание от ЕС о переходном соглашении. Компании усилили давление, чтобы сделать переходное соглашение как можно более прочным и полезным.

Они все больше осознают, что любое соглашение, достигнутое на саммите на этой неделе, будет политическим обязательством, не имеющим обязательной юридической силы, до тех пор пока в начале следующего года не будет подписано окончательное соглашение о выходе.