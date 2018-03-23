Ещё
Британия отметила прогресс в переговорах по Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия отметила прогресс в переговорах по Brexit 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй приветствовала одобрение лидерами Европейского союза 21-месячного переходного периода, чтобы помочь бизнесу адаптироваться после Brexit, сказав блоку о том, чтобы «новая динамика» вырисовывается в надвигающихся торговых переговорах.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй EPA-EFE/CHRIS J. RATCLIFFE
Лидеры ЕС также официально приняли совместную переговорную позицию по будущим торговым отношениям с Великобританией после ее выхода из блока, сказал председатель саммита Дональд Туск.
"Я приветствую тот факт, что сегодня утром совет ЕС согласовал детали периода имплементации, — сказала Мэй журналистам. — Это дает уверенность людям и предприятиям. Это дает им ясность для планирования своего будущего".
"Я считаю, что в переговорах наметилась новая динамика, — сказала она. — Теперь мы сядем и определим эти работоспособные решения для Северной Ирландии, а также для нашего будущего партнерства в области безопасности и экономического сотрудничества".
Как писали «Вести. Экономика», Великобритания и Евросоюз утвердили сделку о переходном периоде после Brexit.
По словам чиновника, права граждан, финансовое урегулирование и переходный период будут окрашены в зеленый цвет, что означает, что было достигнуто соглашение.
По словам собеседника Bloomberg, знакомого с ситуацией, Великобритания пытается получить письменное обещание от ЕС о переходном соглашении. Компании усилили давление, чтобы сделать переходное соглашение как можно более прочным и полезным.
Они все больше осознают, что любое соглашение, достигнутое на саммите на этой неделе, будет политическим обязательством, не имеющим обязательной юридической силы, до тех пор пока в начале следующего года не будет подписано окончательное соглашение о выходе.
Вести Экономика: последние новости
19 самых "зеленых" и красивых городов мира Дворкович: в России много некачественного молока Европа войдет в идеальный шторм после 2020 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ474
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ116
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого23
Все супероружие РФ показали в одном видео123
Новый советник Трампа готов развязать большую войну180
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение