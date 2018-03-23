Число камер видеонаблюдения на дорогах Южного Урала значительно вырастет

Запуск 33 стационарных и 30 передвижных новых комплексов видеонаблюдения на дорогах Южного Урала состоится в начале апреля, сообщает bfm74.ru.

Магнитогорске, Златоусте и 30 новых постов видеонаблюдения построены в Челябинске Миассе . Они должны фиксировать до 16 видов нарушений правил дорожного движения. Сейчас эксперты тестируют их, проверяют качество монтажа, безопасность, функциональные свойства. Еще три поста смонтированы в общественных местах Челябинска с целью охраны порядка.

«Работы по строительству постов и монтажу оборудования ведет компания из Нижнего Новгорода «Аэль-РТС», — рассказал руководитель Центра обработки вызовов Системы 112-Безопасный регион Евгений Круглов.

Отметим, что общее число постов видеонаблюдения за полгода вырастет почти вдвое по сравнению с январем 2018 года.