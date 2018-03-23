Ещё
Число камер видеонаблюдения на дорогах Южного Урала значительно вырастет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число камер видеонаблюдения на дорогах Южного Урала значительно вырастет 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Запуск 33 стационарных и 30 передвижных новых комплексов видеонаблюдения на дорогах Южного Урала состоится в начале апреля, сообщает bfm74.ru.
30 новых постов видеонаблюдения построены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Они должны фиксировать до 16 видов нарушений правил дорожного движения. Сейчас эксперты тестируют их, проверяют качество монтажа, безопасность, функциональные свойства. Еще три поста смонтированы в общественных местах Челябинска с целью охраны порядка.
«Работы по строительству постов и монтажу оборудования ведет компания из Нижнего Новгорода «Аэль-РТС», — рассказал руководитель Центра обработки вызовов Системы 112-Безопасный регион Евгений Круглов.
Отметим, что общее число постов видеонаблюдения за полгода вырастет почти вдвое по сравнению с январем 2018 года.
АиФ: последние новости
Южноуральцы смогут платить за коммуналку напрямую ресурсникам В потребительской корзине южноуральца хотят оценить аптечку Скотомогильники на Южном Урале станут проблемой муниципалитетов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ473
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ119
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого25
Все супероружие РФ показали в одном видео128
Новый советник Трампа готов развязать большую войну172
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение