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В Орле сотрудники управления Госавтоинспекции регионального УМВД провели детский областной творческий конкурс-фестиваль «Праздничная „Светофория“
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В Орле сотрудники управления Госавтоинспекции регионального УМВД провели детский областной творческий конкурс-фестиваль «Праздничная „Светофория“ 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В фестивале приняли участие более 130 школьников из города Орла и 9 районов области. Конкурсанты в возрасте от 9 до 16 лет, разделенные на две возрастные группы, соревновались в двух номинациях: флэшмоб по безопасности дорожного движения и поздравительная открытка к 45-летию ЮИД.
Оценивать актуальность, креативность, полноту раскрытия темы и мастерство исполнения конкурсантов предстояло членам жюри, среди которых были сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД регионального УМВД и представители областного «Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий». Почетными гостями фестиваля стали руководители подразделений пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции из 14 регионов Российской Федерации.
В борьбе за призовые места школьники демонстрировали весь свой творческий потенциал. В выступлениях использовались красочные декорации, сценические костюмы и тематический реквизит: плакаты, дорожные знаки, модели светофоров, макеты автомобилей.
Выступления команд из лицея №4 города Орла и ребят из Новосильского района запомнились зрителям и членам жюри не только яркими костюмами, но и мастерством исполнения. Продолжительные аплодисменты зала стали своеобразным призом зрительских симпатий. Члены жюри также отметили данных участников в числе лауреатов конкурса.
Лучшим флэшмобом, по мнению жюри, признаны выступления команды из Болховского района (младшая возрастная группа) и Хотынецкого района (старшая возрастная группа). В номинации «Поздравительная открытка» победили учащиеся Нарышкинской средней общеобразовательной школы.
Все победители и призеры конкурса получили почетные грамоты и кубки от регионального представительства Всероссийского общества автомобилистов и орловского областного общественного фонда поддержки сотрудников и ветеранов службы ГАИ-ГИБДД «Светофор».
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