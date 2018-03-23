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Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли марихуану у прилетевшей из Гоа молодой пары россиян
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Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли марихуану у прилетевшей из Гоа молодой пары россиян 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли наркотики у прилетевшей с индийского курорта Гоа молодой пары, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В аэропорту Шереметьево на «зеленом» коридоре сотрудниками таможни были остановлена молодая пара — граждане Российской Федерации, прибывшие рейсом Гоа-Москва. В ходе таможенного досмотра багажа у мужчины в чемодане были обнаружены два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета и металлический гриндер с идентичным веществом. А у девушки в рюкзаке был выявлен бумажный сверток с растительным веществом темно-зеленого цвета. Молодые люди пояснили, что приобрели вещества на Гоа для себя, забыли выложить из багажа. Общий вес обнаруженного вещества составил около 6 гр. С таможенными правилами не знакомы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что проведенный экспресс-анализ обнаруженных в багаже веществ дал положительный результат на наличие наркотического средства — марихуаны, оборот которой в РФ запрещен.
«В действиях граждан усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства»). В настоящее время в соответствии с УПК РФ материалы проверки по факту перемещения наркотического средства, передан в следственный отдел линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево для принятия окончательного решения», — добавили в пресс-службе.
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