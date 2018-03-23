Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли марихуану у прилетевшей из Гоа молодой пары россиян

Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли наркотики у прилетевшей с индийского курорта Гоа молодой пары, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В аэропорту Шереметьево на «зеленом» коридоре сотрудниками таможни были остановлена молодая пара — граждане Российской Федерации , прибывшие рейсом Гоа-Москва. В ходе таможенного досмотра багажа у мужчины в чемодане были обнаружены два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета и металлический гриндер с идентичным веществом. А у девушки в рюкзаке был выявлен бумажный сверток с растительным веществом темно-зеленого цвета. Молодые люди пояснили, что приобрели вещества на Гоа для себя, забыли выложить из багажа. Общий вес обнаруженного вещества составил около 6 гр. С таможенными правилами не знакомы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проведенный экспресс-анализ обнаруженных в багаже веществ дал положительный результат на наличие наркотического средства — марихуаны, оборот которой в РФ запрещен.