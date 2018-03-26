Ещё
ВТБ Медицинское страхование: в 2017 году привито более 320 тысяч детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ Медицинское страхование: в 2017 году привито более 320 тысяч детей 

АиФ — Алтай 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году детям, застрахованным в компании ВТБ Медицинское страхование в г. Москве, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) было проведено более 320 тысяч бесплатных процедур по вакцинации, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Общая сумма оказанных услуг увеличилась до 13,4 млн рублей (в 2016 году — 5,6 млн рублей).
Наибольшее количество процедур пришлось на введение АКДС вакцины (против коклюша, столбняка и дифтерии), вакцин против краснухи, кори, полиомиелита и эпидемического паротита.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Во всех регионах нашей страны в рамках государственной программы ОМС проводится плановая вакцинация детей. Прививки помогают защитить здоровье от серьезных болезней, а также предотвратить их негативные последствия. Наша страховая компания контролирует качество прививок, которые ставятся нашим маленьким клиентам, а также оказывает родителям всяческую консультационную поддержку».
АиФ — Алтай: последние новости
В Бийске подъезд многоквартирного жилого дома затопило талой водой В Алтайском крае снова будут перекрывать движение из-за военных учений В Барнауле сфотографировали серую цаплю, поймавшую лягушку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться142
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ276
МВД и СБ Украины перешли на сторону России737
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский348
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи16
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение