Работники ЖКХ приступили к ремонту теплотрассы на Физкультурной

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ремонт тепловой камеры на улице Физкультурной, в районе пересечения с проспектом Кирова.

— 23 марта до 20:00 они будут чинить 400-миллиметровый трубопровод. Сейчас на объекте ведут сварочные работы. Жители ближайших домов получают отопление по резервной схеме, — сообщили в «ПТС».

Специалисты планировали приступить к работам в начале недели, но пришлось дожидаться наступления теплой погоды в областной столице. По мнению специалистов, это окажет положительное влияние на качество ремонтных работ.