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Работники ЖКХ приступили к ремонту теплотрассы на Физкультурной
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Работники ЖКХ приступили к ремонту теплотрассы на Физкультурной 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ремонт тепловой камеры на улице Физкультурной, в районе пересечения с проспектом Кирова.
— 23 марта до 20:00 они будут чинить 400-миллиметровый трубопровод. Сейчас на объекте ведут сварочные работы. Жители ближайших домов получают отопление по резервной схеме, — сообщили в «ПТС».
Специалисты планировали приступить к работам в начале недели, но пришлось дожидаться наступления теплой погоды в областной столице. По мнению специалистов, это окажет положительное влияние на качество ремонтных работ.
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