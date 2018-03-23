В медицинском колледже на Шкулева прошла ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий для выпускников прошла в филиале №3 медицинского колледжа №6 на улице Шкулева. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В ходе мероприятия были представлены презентации медицинских организаций. Представители работодателей информировали выпускников о тенденциях спроса на специалистов, о наличии вакантных мест в лечебных учреждениях, условиях трудоустройства, требованиях к соискателям, ответили на многочисленные вопросы. После официальной части состоялись индивидуальные консультации выпускников с потенциальными работодателями, — сказал представитель колледжа.

Напомним, что филиал №3 медколледжа №6 расположен по адресу улица Шкулева, дом 4 строение 3. (мю)