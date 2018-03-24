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В ВООП утвердят программу Москвы и Подмосковья по утилизации мусора
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В ВООП утвердят программу Москвы и Подмосковья по утилизации мусора 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 24 мар — РИА Недвижимость. Программу взаимодействия Москвы и Подмосковья по утилизации мусора утвердят в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.
"Мы обратились к президенту для выработки общего решения проблемы, потому что идет единый поток отходов, и Москва со своей стороны будет финансово, интеллектуально и научно поддерживать все, что связано с обращением отходов и рекультивацией в Московской области. Сейчас эта программа совместного взаимодействия формируется, и мы надеемся, что в ближайшее время она будет опубликована", — сказал Расулмухамедов.
Он добавил, что понимание по срокам установки энергетической установки по выработке электроэнергии из свалочного газа наступит в конце апреля. «На следующей неделе нам дадут состав газа, выделяющегося из тела полигона, и его примерный объем выработки. Думаю, что к концу апреля будет понятно, где, что, как будет работать», — сказал Расулмухамедов.
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