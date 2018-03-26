Иванов: решение проблем с мусором в Подмосковье потребует десятилетий 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Решение проблем с мусором в Подмосковье потребует десятилетий, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Строить современные заводы, на что нужны десятилетия", — сказал Иванов журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, какие меры нужно предпринять для решения мусорной проблемы.
Он добавил, что в данной ситуации он не оценивает действия властей. «Проблема мусорных свалок, в том числе в Подмосковье, одна из самых острых и запущенных проблем экологии вообще, потому что мы десятилетиями этим не занимались», — сказал Иванов.
На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе ночью в среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.