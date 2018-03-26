Ещё
Иванов: решение проблем с мусором в Подмосковье потребует десятилетий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иванов: решение проблем с мусором в Подмосковье потребует десятилетий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Решение проблем с мусором в Подмосковье потребует десятилетий, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Строить современные заводы, на что нужны десятилетия", — сказал Иванов журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, какие меры нужно предпринять для решения мусорной проблемы.
Он добавил, что в данной ситуации он не оценивает действия властей. «Проблема мусорных свалок, в том числе в Подмосковье, одна из самых острых и запущенных проблем экологии вообще, потому что мы десятилетиями этим не занимались», — сказал Иванов.
На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе ночью в среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
РИА Новости: последние новости
Биография Сергея Мавроди Спасатели обследовали все этажи сгоревшего ТЦ в Кемерово Мэй представила ЕС доказательства по делу Скрипаля, заявила Меркель
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов391
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно85
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди101
Начало пожара в Кемерово попало на видео120
Умер Сергей Мавроди246
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение