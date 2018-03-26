Иванов: решение проблем с мусором в Подмосковье потребует десятилетий

"Строить современные заводы, на что нужны десятилетия", — сказал Иванов журналистам в Госдуме , отвечая на вопрос, какие меры нужно предпринять для решения мусорной проблемы.

Он добавил, что в данной ситуации он не оценивает действия властей. «Проблема мусорных свалок, в том числе в Подмосковье, одна из самых острых и запущенных проблем экологии вообще, потому что мы десятилетиями этим не занимались», — сказал Иванов.