Яму во дворе по улице Яблочкова заделали коммунальщики

Коммунальные службы залатали яму во внутридворовом проезде по адресу улица Яблочкова, д. 23, корп. 3. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от жителя района. Об устранении неисправности отчитался глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов

— По указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (то)