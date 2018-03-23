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Яму во дворе по улице Яблочкова заделали коммунальщики
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Яму во дворе по улице Яблочкова заделали коммунальщики 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы залатали яму во внутридворовом проезде по адресу улица Яблочкова, д. 23, корп. 3. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от жителя района. Об устранении неисправности отчитался глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов.
— По указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик. (то)
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