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Встреча с населением в районе Куркино была посвящена весеннему благоустройству
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Встреча с населением в районе Куркино была посвящена весеннему благоустройству 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В среду, 21 марта, в районе Куркино состоялась встреча с населением, главной темой которой стало обсуждение подготовки к месячнику весеннего благоустройства.
С 1 по 30 апреля в районе пройдет месячник благоустройства, общегоросдкие субботники запланированы на 14 и 21 апреля.
— Жителям будет предоставлена возможность получения необходимого инвентаря: мешков для сбора мусора, перчаток, граблей, лопат и.д. Инвентарь можно будет получить по следующим адресам: улица Воротынская, дом 16; Куркинское шоссе, дом 17; улица Соколово-Мещерская, дом 31, Новокуркинское шоссе, дом 35, улица Соколово-Мещерская, дом 14, — доложил начальник отдела ЖКХ управы Куркино Дмитрий Мутков.
Управой района Куркино выпущено распоряжение по вопросу организации Штаба по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории района в рамках массовых весенних общегородских работ. (ск)
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