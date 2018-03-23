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Ямал, тушите свет
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Ямал, тушите свет 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Ямальцев приглашают присоединиться к одной самых массовых акций на планете.
Каждый год в последнюю субботу марта по всему миру все желающие на 60 минут выключают свет, чтобы осветить проблему эффективного расходования ресурсов. Все больше людей в мире отключаются от электросети. По данным WWF, ежегодно сознательно сидят в темноте более миллиарда человек.
Что может сделать город? Например, выключить подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений. Так даже Эйфелева башня скрывалась во тьме. Но и Ямал не исключение. Например, в прошлом году за час мы сэкономили свыше семи тысяч кВт.
А если к процессу подключится и население, экономия составит еще больше. Что это даст? Например, сэкономленной в Салехарде «тысячи» хватит на пять часов работы одной котельной или десяти часов работы детского сада.
— Если подключится население, то удастся сэкономить порядка десяти процентов от общего потребления энергии в час, — уточняет Александр Чепурной, заместитель начальника отдела энергетики департамента энергетики и ЖКХ ЯНАО.
Но главное что позволяет акция хотя бы на час снизить влияние на окружающий мир. Провести час в темноте, без телевизоров и интернета, понимаем, сложно. Но если это принесет пользу планете, разве мы не потерпим?
Гордо включить свет можно полдесятого вечера по местному времени.
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