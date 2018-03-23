Ямал, тушите свет

Ямальцев приглашают присоединиться к одной самых массовых акций на планете.

Каждый год в последнюю субботу марта по всему миру все желающие на 60 минут выключают свет, чтобы осветить проблему эффективного расходования ресурсов. Все больше людей в мире отключаются от электросети. По данным WWF, ежегодно сознательно сидят в темноте более миллиарда человек.

Что может сделать город? Например, выключить подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений. Так даже Эйфелева башня скрывалась во тьме. Но и Ямал не исключение. Например, в прошлом году за час мы сэкономили свыше семи тысяч кВт.

А если к процессу подключится и население, экономия составит еще больше. Что это даст? Например, сэкономленной в Салехарде «тысячи» хватит на пять часов работы одной котельной или десяти часов работы детского сада.

— Если подключится население, то удастся сэкономить порядка десяти процентов от общего потребления энергии в час, — уточняет Александр Чепурной, заместитель начальника отдела энергетики департамента энергетики и ЖКХ ЯНАО

Но главное что позволяет акция хотя бы на час снизить влияние на окружающий мир. Провести час в темноте, без телевизоров и интернета, понимаем, сложно. Но если это принесет пользу планете, разве мы не потерпим?

Гордо включить свет можно полдесятого вечера по местному времени.