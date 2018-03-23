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Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
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Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Петербургский дневник
Актриса Лия Ахеджакова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. «Сейчас я ей очень сочувствую. Но ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не моё дело. Никто не имеет в России права реагировать на это», — заявила она.
По словам Ахеджаковой, она очень сильно сочувствует именно Савченко, а не тем, кто её арестовал.
Ранее украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил предвыборный ролик Савченко, в котором она «пригрозила» своим коллегам «бабахом».
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