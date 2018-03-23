Рассыпанный перед входом в парламент Словакии порошок оказался безвредным

ПРАГА , 23 мар — РИА Новости . Рассыпанный мужчиной в пятницу у главного входа в здание парламента Словакии белый порошок был проверен военнослужащими подразделения химической защиты и оказался безвредным, сообщила пресс-служба парламента.

"Вход в парламент вновь действует без ограничений. Рассыпанный в пятницу около него белый порошок после его проверки военнослужащими подразделения химической защиты признан безвредным. Рассыпавший порошок мужчина прошел собеседование в полиции, будут рассмотрены меры его наказания", — говорится в сообщении.