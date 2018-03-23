Ещё
Рассыпанный перед входом в парламент Словакии порошок оказался безвредным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Рассыпанный перед входом в парламент Словакии порошок оказался безвредным 

РИА Новости 1 час назад
ПРАГА, 23 мар — РИА Новости. Рассыпанный мужчиной в пятницу у главного входа в здание парламента Словакии белый порошок был проверен военнослужащими подразделения химической защиты и оказался безвредным, сообщила пресс-служба парламента.
"Вход в парламент вновь действует без ограничений. Рассыпанный в пятницу около него белый порошок после его проверки военнослужащими подразделения химической защиты признан безвредным. Рассыпавший порошок мужчина прошел собеседование в полиции, будут рассмотрены меры его наказания", — говорится в сообщении.
В течение всей пятницы в парламенте проходили дебаты о вынесении вотума доверия новому правительству во главе с премьером Петером Пеллегрини, состав которого утвердил днем ранее президент республики Андрей Киска. Для участия в дискуссии записались 39 представителей оппозиционных партий, в пятницу выступила примерно половина из них. Дебаты будут продолжены в понедельник.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД Греции: от решения "македонской проблемы" выиграют обе стороны Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Декан Высшей школы телевидения МГУ выступил в защиту Слуцкого
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ450
Набиуллина взялась за пенсии96
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого85
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ515
Россияне устроили набег на «Магнит»36
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение