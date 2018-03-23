В новогиреевском Центре госуслуг посетитель ждет обслуживания в среднем три минуты двадцать две секунды 

Обобщенный показатель ожидания по Москве составляет три минуты.
Как сообщил руководитель Центра «Мои документы» района Новогиреево Олег Шакин в своем докладе Совету депутатов, за прошедший 2017 год услугами Центра воспользовались сто девяносто две тысячи жителей района. На данный момент новогиреевцы могут получить в своем многофункциональном центре «Мои документы» сто семьдесят различных услуг. В конце прошлого года к уже имеющимся услугам в «Моих документах» добавился еще один, очень важный пункт: теперь «Моих документах» района Новогиреево, как и в остальных центрах госуслуг столицы, доступны услуги военкомата. Здесь теперь можно встать на воинский учёт и сняться с воинского учета, а также переоформить военный билет и внести изменения в документы воинского учёта. Вторая услуга, ставшая доступной в МФЦ Москвы, в том числе и в Новогиреево, облегчит жизнь многим жителям столицы. Услуги налоговой службы — оформление ИНН и подача налоговой декларации по форме 3НДФЛ теперь можно также получить в любом центре госуслуг Москвы.
Адрес Центра госуслуг «Мои документы» района Новогиреево: улица Алексея Дикого, дом 3. Телефоны: 8 (495) 777‑77-77 и 8 (499) 940‑45-78.
Фото — Александр Калугин.