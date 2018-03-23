В Воронеже одни из самых низких зарплат среди городов-миллионников 

Уровень оплаты труда в Воронеже понемногу растёт.
По сравнению с 2016 годом среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций у нас поднялась на 7,5%, и по этому показателю из городов-миллионников мы уступили только Казани (8,9%). Уровень реальной заработной платы (с учётом ин-фляции) составил 104% к предыдущему году.
Тем не менее, в рейтинге городов-миллионников по среднему размеру зарплат Воронеж занимает всего лишь предпоследнее место. Хуже только в Волгограде.
Екатеринбург — 47 292Красноярск — 44 390Нижний Новгород — 42 455Уфа — 42 301Новосибирск — 42 146Пермь — 41 291Казань — 41 132Ростов-на-Дону — 40 612Самара — 39 488Челябинск — 38 245Омск — 35 495Воронеж — 35 222Волгоград — 33 817