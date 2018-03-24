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На Скопинском мясокомбинате полностью выплатили долги по зарплате
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На Скопинском мясокомбинате полностью выплатили долги по зарплате 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Скопинская межрайонная прокуратура установила, что в ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» имеется задолженность по заработной плате за декабрь 2017 и январь 2018 года перед 50 работниками в размере 1 млн 164 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того, межрайонным прокурором в адрес руководства предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
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