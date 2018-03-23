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Ирландская музыка прозвучит в Измайлове
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Ирландская музыка прозвучит в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Заключительный праздник, посвященный Неделе Святого Патрика пройдет на территории Измайловского вернисажа.
Праздник «LEPRECON PARTY», посвященный Дню Святого Патрика состоится в субботу, 24 марта. По словам организаторов, праздник будет напоминать «ирландский квартирник». Здесь прямо около костра прозвучит настоящая ирландская музыка. Кроме того посетители попробуют традиционные ирландские закуски, пиво и посетят барбекю-пати. Все гости, которые придут в зеленом, получат подарки от резидентов Вернисажа.
Тут же, на знаменитой «Свалке» в честь популярного у москвичей праздника, состоится праздничная распродажа. Любая вещь зеленого цвета будет стоить всего 100 рублей.
Праздник начнется в 16 часов. Адрес: Измайловское шоссе, 73Ж.
Напомним, что День Святого Патрика уже 25 лет отмечают в столице веселым карнавалом на улицах, в парках и на бульварах столицы. В этот же день — 24 марта — парад и концерт также пройдет в Парке «Сокольники», начиная с 12 часов.
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