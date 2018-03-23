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24 марта в Казани и Челнах стартуют сельскохозяйственные ярмарки
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24 марта в Казани и Челнах стартуют сельскохозяйственные ярмарки 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Сельскохозяйственные ярмарки стартуют 24 марта в Казани, Набережных Челнах и в поселке Октябрьский Зеленодольского района, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.
В Казани ярмарки будут проходить на 10 площадках:
— в советском районе — в агропромпарке «Казань» (ул. Аграрная, 2) и на территории рынка «Дерби» (поселок Дербышки, ул. Липатова, 7);
— в Ново-Савиновском районе около «Бехетле» (проспект Ямашева, 71а);
— в Авиастроительном районе около «Бехетле» (ул. Ленинградская, 27);
— в Москвовском районе около Московского рынка;
— в Кировском районе у «Ягодной Слободы» (ул. Краснококшайская, 152/2) и в поселке Юдино (ул. Ильича, 1);
— в Вахитовском районе за Чеховским рынком и перед сквером им. Карима Тинчурина;
— в Приволжском районе около центра «Чулпан» (проспект Победы, 48а). ;
В Набережных Челнах ярмарка пройдет на ул. Набережной Габдуллы Тукая (стадион «Строитель»), а в поселке Октябрьский Зеленодольского муниципального района — на территории технополиса «Новая Тура».
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