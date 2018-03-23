Определен класс опасности промотходов в самосвале, задержанном в Балахне

23 марта завершена экспертиза промотходов из самосвала, задержанного в Балахне Нижегородской области сотрудниками ДПС после обращения экологов.

Напомним, опасные промотходы везли из Дзержинска при отсутствии надлежащих документов. Предположительно груз направлялся на Балахнинский полигон твердых коммунальных отходов.

Как следует из протокола испытаний, выполненных Аккредитованным испытательным аналитическим центом НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского, промотходы, которые нелегально везли в самосвале марки SHACMAN с госномером К136152, относятся к I классу опасности. Значит, крайне токсичны.

Предстоит установить вещество, которое вызывает острую токсичность данного отхода.