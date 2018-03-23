Власти Москвы планируют запустить систему саморегистрации в гостиницах и аэропортах

МОСКВА , 23 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Столичные власти инвестируют 9 млн рублей в проект самостоятельной регистрации в гостиницах, бизнес-центрах и аэропортах. До сих пор пользователи могли лишь бронировать авиабилеты или номера в гостиницах, а автоматизированная регистрация без участия персонала пока оставалась многим пользователям недоступной, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

По словам сотрудника пресс-службы, данный проект профинасировала подведомственная организация департамента — Moscow Seed Fund (Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы). Проект будет запущен в марте 2018 года. Он направлен на разработку программного обеспечения для киосков самообслуживания.

"Технология позволит самостоятельно регистрироваться в гостиницах, бизнес-центрах и аэропортах. Сегодня большинство пользователей могут лишь бронировать авиабилеты или номера в гостиницах, естественно, без автоматизированной регистрации — она производится с участием персонала. В проект проинвестировано 9 млн рублей, а разработка продукта ведется компанией «Инвенд», резидентом технопарка «Слава», — сообщили в пресс-службе.

По информации департамента, разработка новой технологии уникальна своим форматом — с помощью нового инструмента можно будет не только забронировать что-то на сайте, но и пройти регистрацию с помощью системы self-checkin (киоска самостоятельной регистрации — прим. ТАСС). Все, что нужно с делать по приезду в отель или аэропорт — подойти к специальному терминалу, выбрать номер брони и отсканировать паспорт. Система проверяет подлинность документа, а также оценивает его принадлежность именно тому, кто стоит перед терминалом.

Инновации в посведневной жизни граждан

Глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин отметил, что тема быстрой автоматизации онлайн-регистрации является для столицы одним из актуальных вопросов.

"Мы очень рады, что в Фонд обращаются такие высокотехнологичные проекты, предлагающие инновационные решения для улучшения повседневной жизни граждан. Тема автоматизации регистраций, конечно же актуальна, тем более для Москвы с ее быстрым жизненным темпом, еще более актуальной эта тема видится нам в контексте крупных мероприятий, которые принимает в ближайшее время Москва, в первую очередь это чемпионат мира по футболу", — сказал Фурсин.