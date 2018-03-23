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Представители Парижского университета Сорбонны посетили МИИТ
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Представители Парижского университета Сорбонны посетили МИИТ 

Управа района Марьина роща 25 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Магистранты по направлению «Международный транспорт» и преподаватели Университета Пантеона Сорбонны на днях посетили Российский университет транспорта (МИИТ). Визит состоялся в рамках ежегодной стажировки, предусмотренной в Парижском университете Сорбонны.
Делегация осмотрела университет, отметив высокую техническую оснащенность уникальных университетских лабораторий и научно-технических центров. Кроме того, гости ознакомились с деятельностью Центра мультимодальных транспортных систем.
Отмечается, что представители Университета Пантеона Сорбонны также посетили Институт международных транспортных коммуникаций и музей МИИТ, который произвел на них большое впечатление уникальной экспозицией и большим количеством раритетных экспонатов. (ак)
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