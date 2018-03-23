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На Белоярской АЭС успешно внедрили топливную инновацию
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На Белоярской АЭС успешно внедрили топливную инновацию 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Работа тепловыделяющих сборок в ядерном реакторе была продлена без угрозы безопасности.
Длительность использования ядерного топлива в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС будет увеличена, сообщили РИА Новости со ссылкой на замглавного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерия Шаманского.
«Мы выполнили проект по обоснованию безопасности продления использования в реакторе БН-800 определенного количества тепловыделяющих сборок на одну топливную микрокампанию. Это обоснование прошло экспертизу Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора», — пояснил Шаманский.
В итоге, по его словам, на станции продолжили облучать ТВС, которые в прежние сессии уже стали бы менять. И в результате эффективность топливоиспользования повысилась.
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС является прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200, который в будущем планируется использовать для замыкания ядерного топливного цикла в двухкомпонентной энергосистеме.
В такой системе энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах, которых в России большинство, будут эксплуатироваться в сочетании с реакторами на быстрых нейтронах.
Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.
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