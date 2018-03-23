На Белоярской АЭС успешно внедрили топливную инновацию

Работа тепловыделяющих сборок в ядерном реакторе была продлена без угрозы безопасности.

Длительность использования ядерного топлива в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС будет увеличена, сообщили РИА Новости со ссылкой на замглавного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерия Шаманского.

«Мы выполнили проект по обоснованию безопасности продления использования в реакторе БН-800 определенного количества тепловыделяющих сборок на одну топливную микрокампанию. Это обоснование прошло экспертизу Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора », — пояснил Шаманский.

В итоге, по его словам, на станции продолжили облучать ТВС, которые в прежние сессии уже стали бы менять. И в результате эффективность топливоиспользования повысилась.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС является прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200, который в будущем планируется использовать для замыкания ядерного топливного цикла в двухкомпонентной энергосистеме.

В такой системе энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах, которых в России большинство, будут эксплуатироваться в сочетании с реакторами на быстрых нейтронах.

Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.