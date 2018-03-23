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Срочно: Захвативший заложников мужчина потребовал освободить одного из организаторов ноябрьских терактов 2015 года в Париже
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Срочно: Захвативший заложников мужчина потребовал освободить одного из организаторов ноябрьских терактов 2015 года в Париже 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Париж, 23 марта /Синьхуа/ — Мужчина, захвативший заложников в  супермаркете на юго-западе Франции, потребовал освободить Салаха
Абдеслама, одного из организаторов ноябрьских терактов 2015 года в  Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV. —0—
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