Срочно: Захвативший заложников мужчина потребовал освободить одного из организаторов ноябрьских терактов 2015 года в Париже

Париж, 23 марта / Синьхуа / — Мужчина, захвативший заложников в супермаркете на юго-западе Франции , потребовал освободить Салаха Абдеслама, одного из организаторов ноябрьских терактов 2015 года в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV. —0—