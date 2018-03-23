Председателем правления Москоммерцбанка назначена Наталья Брежнева

О назначении объявил совет директоров кредитной организации.

Напомним, до этого (с октября 2017-го) должность предправления Москоммерцбанка занимал Станислав Кособоков.

В банке подчеркивают, что Наталья Брежнева имеет большой опыт работы. До прихода в Москоммерцбанк она занимала различные руководящие должности в банках и финансовых организациях.

Наталья Брежнева окончила Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «правоведение». Трудовую деятельность начала в 1991 году в качестве юрисконсультанта в казахстанском Каздорбанке, затем длительное время работала в « АБН АМРО Банк Казахстан » — дочернем банке одной из крупнейших европейских финансовых групп ABN AMRO ( Нидерланды ). В дальнейшем она занимала должность президента АО «ABN AMRO Накопительный пенсионный фонд» и АО «ABN AMRO КаспийМунайГаз». В 2000 году была назначена председателем правления компании по управлению пенсионными активами ABN AMRO Asset Managment. С 2003 по 2008 год была президентом накопительного пенсионного фонда «Грантум» (дочерняя организация Казкоммерцбанка, которому принадлежит и Москоммерцбанк), осуществляя общее руководство фондом. С 2008 года занимала должность исполнительного директора Казкоммерцбанка, курировала направление по работе с VIP-клиентами. В 2017 году была избрана заместителем председателя правления АО «Халык-Life» (компания по страхованию жизни, дочерняя организация Народного Банка Казахстана).

По словам новой главы Москоммерцбанка, важнейшие приоритеты кредитной организации остаются прежними: стабильное развитие, активная работа в различных секторах бизнеса, последовательное решение поставленных акционером задач, связанных с выполнением новой стратегии развития банка.