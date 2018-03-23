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На Ставрополье агитбригады Предгорного района в игровой форме проводят профилактические беседы с первоклассниками
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На Ставрополье агитбригады Предгорного района в игровой форме проводят профилактические беседы с первоклассниками 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 25 минут назад
В рамках 45-летия отрядов ЮИД в одной из школ Предгорного района в преддверии весенних каникул агитбригада профильного класса по изучению правил дорожного движения выступила перед учащимися начальной школы.
Мероприятие состоялось в формате мини-спектакля «Бременские музыканты». В ходе представления сказочные герои проверили знания детей о ПДД для пешеходов, а также правилах безопасного поведения на дороге в период каникул.
Ребята и сотрудники Госавтоинспекции напомнили первоклашкам о правилах перехода проезжей части и рассказали, как погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку.
Организаторы мероприятия рассказали школьникам о важности использования светоотражающих элементов, особенно в темное время суток. Ребятам напомнили, что играть необходимо во дворах, в садах или на специальных детских площадках, не выбегая на проезжую часть.
Проведение таких мероприятий всегда актуально, а особенно в преддверии школьных каникул. Полицейские уверены, что школьники не забудут о правилах собственной безопасности и будут более осторожными во время прогулок на улице.
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