На Ставрополье агитбригады Предгорного района в игровой форме проводят профилактические беседы с первоклассниками

В рамках 45-летия отрядов ЮИД в одной из школ Предгорного района в преддверии весенних каникул агитбригада профильного класса по изучению правил дорожного движения выступила перед учащимися начальной школы.

Мероприятие состоялось в формате мини-спектакля «Бременские музыканты». В ходе представления сказочные герои проверили знания детей о ПДД для пешеходов, а также правилах безопасного поведения на дороге в период каникул.

Ребята и сотрудники Госавтоинспекции напомнили первоклашкам о правилах перехода проезжей части и рассказали, как погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку.

Организаторы мероприятия рассказали школьникам о важности использования светоотражающих элементов, особенно в темное время суток. Ребятам напомнили, что играть необходимо во дворах, в садах или на специальных детских площадках, не выбегая на проезжую часть.

Проведение таких мероприятий всегда актуально, а особенно в преддверии школьных каникул. Полицейские уверены, что школьники не забудут о правилах собственной безопасности и будут более осторожными во время прогулок на улице.