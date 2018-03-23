Спасатели назвали шесть территорий, где вероятно подтопление во время паводка в Вологде

Эти участки находятся в низинах вдоль русла реки Вологды. Уровень воды там поднимается почти каждую весну. Согласно прогнозам, ледоход начнется не раньше 10 апреля. Сегодня Мэр Вологды Сергей Воропанов проверил готовность аварийно-спасательной службы Центра гражданской защиты к предстоящему паводку.

На сегодняшний день ледовый панцырь на реке Вологде еще достаточный крепкий. Самый тонкий лед спасатели фиксируют в районе улицы Ленинградская и возле пешеходного моста, там он составляет 30 сантиметров. А вот в районе улиц Пугачева и Разина, толщина покрова составляет примерно 50 сантиметров. Пока выход на лед официально еще не запрещен, но вологжанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

«Стоит учитывать, что сейчас структура льда неоднородная. Он меняется из-за погоды. И эти изменения происходят каждый день. К тому же перепады между дневной и ночной температурой очень резкие. Это тоже сильно влияет на покров. Так что людям стоит быть осторожнее», — рассказал начальник аварийно-спасательной службы Вологды Леонид Анчуков.

Традиционно подъем воды в реках происходит примерно через неделю после ледохода. Паводковая ситуация зависит от многих факторов: это и скорость таяния снега, и плотность осадков. Сейчас уровень воды в реке вместе с ледяным покровом составляет 107 метров по Балтийской системе. Напомним, «нулевая» отметка по этой системе равняется 106 метрам.

«Сейчас мы называем шесть основных опасных зон, которые подтапливает практически каждую весну. Это Екимцево, Ананьино, Баранково, ЖК Прибрежный и другие. В основном там располагаются дачные дома. Например, в Ананьино в эту зону попадает 2120 садовых участков», — прокомментировал руководитель Центра гражданской защиты населения Вологды Олег Пономарев

Одна из сложных точек — Михальцевская плотина. Чтобы лед не скапливался возле ее основания, сотрудники «Вологдагорводоканала» вместе со спасателями планируют распилить ледяные торосы. Благодаря этому глыбы льда во время паводка ломаются и уносятся течением. На такие работы обычно требуется всего один день.

«Для этих работ нам нужно подобрать тот момент, когда еще можно выйти на лед, но и уже все наши пропилы не замерзнут. По прогнозам это может произойти уже на следующей неделе. С МЧС мы плотно сотрудничаем», — пояснил директор МУП «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный.

К предстоящему паводку готовятся также энергетики, различные коммунальные организации, полицейские, медики. Все вместе они насчитывают примерно 500 человек личного состава и 127 единиц техники.

«Спасатели на сегодняшний день готовы полностью. Обстановку с паводком мы держим под контролем. В случае возникновения критической ситуации у спасателей есть все необходимое, чтобы справиться с ней», — заключил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В смотре участвовали и сотрудники центра ГИМС. Задача этого подразделения — доставка спасателей, сотрудников экстренных служб и пострадавших по воде.