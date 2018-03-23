Космос все еще тот

Весна уже пришла на Байконур . Ночами все еще очень холодно и промозгло, но к обеду солнце уже прилично нагревает воздух. С утра, во время вывоза и вертикализации ракеты еще холодно; ветер из степи промораживает до костей, а к обеду уже хочется подставлять лицо солнцу и греться.

Этот пуск стал уже 513-м по счету для основной стартовой площадки. Посчитать запуски можно по звездочкам на одной из обслуживающих ферм: три юбилейных запуска, большая звезда, обозначающая пятьсот — и восемь маленьких звездочек. Итого 511. На вопрос, куда делись еще две, мне отвечают, что не успели нарисовать.

На следующий день после вертикализации производится освящение ракеты-носителя. Споры о том, нужно это делать или нет не утихают до сих пор. Однако традиции уже почти десять лет, и руководство Роскосмоса не намерено от нее отказываться. Хотя, как теперь известно, на аварийность это не влияет ни положительно, ни отрицательно.

Кстати, знаете ли вы, что космонавты видят свою ракету в первый раз только в тот момент, когда им нужно в нее садиться? До этого им показывают ракету-носитель лишь в монтажно-испытательном цехе, в горизонтальном положении. С другой стороны, а чего на нее смотреть лишний раз?

В настоящее время используется монтажно-испытательный цех, в котором раньше происходила сборка советской сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Вернее, используется лишь часть этого огромного цеха; увы, вторая половина в аварийном состоянии — упала крыша пролета. Минус использования этой площадки еще и в том, что ракету везти к старту достаточно долго — два с лишним часа, с двумя тупиками для разворота. Зато фотожурналисты счастливы — это идеальная возможность получить самые красивые и интересные снимки.

И, как ни крути, «Байконур» это место все еще наполненное той самой «магией», заставляющей ежиться и гордиться успехами своей страны. И разгоняющая ночную темноту стартующая ракета заставляет меня смотреть не на нее, а на искренние и счастливые лица зрителей, наблюдающих самое настоящее чудо.