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Захватчик супермаркета во Франции удерживает минимум одного человека
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Захватчик супермаркета во Франции удерживает минимум одного человека 

РИА Новости 38 минут назад
РИА НОВОСТИ. ЗЛОУМЫШЛЕННИК, ЗАХВАТИВШИЙ СУПЕРМАРКЕТ НА ЮГЕ ФРАНЦИИ, УДЕРЖИВАЕТ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА — ТВ
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