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Захватчик супермаркета во Франции удерживает минимум одного человека
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Захватчик супермаркета во Франции удерживает минимум одного человека
РИА Новости
38 минут назад
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. ЗЛОУМЫШЛЕННИК, ЗАХВАТИВШИЙ СУПЕРМАРКЕТ НА ЮГЕ
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