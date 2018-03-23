Сенатор от Татарстана предложил разработать закон о сексуальных домогательствах

Член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов на личной странице в социальной сети Facebook предложил разработать закон о сексуальных домогательствах. Таким образом, он прокомментировал инцидент с обвинениями в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Последний был обвинен журналистками в домогательствах, однако думский комитет по этике не стал наказывать Слуцкого.

Морозов считает проблему предельно простой. Он настаивает, что комиссия по этике вынуждена была принять подобное решение, точнее, «отсутствие решения», добавляет сенатор.

«Ибо ни в правовом, ни в этическом плане объективное решение невозможно! Представьте, наоборот. Комиссия Слуцкого осудила. За что? За фривольный текст? За намеки? За приглашение дамы к дальнейшему общению, в том числе интимному?» — задает вопросы Морозов.

Если бы рассматривался вопрос о физическом насилии, то и комиссия не должна была бы в этом участвовать. Это дело правоохранительных органов и суда, размышляет сенатор. А чтобы разбирать споры о домогательствах, следует проработать отдельную норму.