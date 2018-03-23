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Сенатор от Татарстана предложил принять закон о сексуальных домогательствах
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Сенатор от Татарстана предложил принять закон о сексуальных домогательствах 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сенатор от Татарстана Олег Морозов, комментируя историю с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким, которого журналистки обвинили в приставаниях, предложил принять закон, который бы определил понятие «сексуальное домогательство», об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.
«Проблема предельно проста. Комиссия по этике была обречена на такое решение. Точнее на отсутствие решения. Ибо ни в правовом, ни в этическом плане объективное решение невозможно! Представьте, наоборот. Комиссия Слуцкого осудила. За что? За фривольный текст? За намеки? За приглашение дамы к дальнейшему общению, в том числе интимному? Где критерий между «можно и нельзя»?
А если было физическое насилие — тогда при чем тут комиссия? Тогда следствие и суд. Получается, что миллионы мужчин говорят нечто подобное в офисах, у станка, в поле, в редакциях (!), получают по роже или получают согласие на продолжение — и это не становится фактом общественного внимания. А Слуцкий стал, ибо он депутат, и домогался он не официантку из думского буфета (кто бы стал это обсуждать!), а (о Боже!) журналистку, которая, поколебавшись годик, решила поведать об этом миру», — пишел Олег Морозов.
По его словам выход один — принять соответствующий закон, который определил бы само понятие «сексуальное домогательство» и этические или правовые последствия этого действия.
«И тогда во всех случаях такого рода конфликты должны разбираться не коллегами по работе (условный партком), а правоохранительными органами. Иначе всегда будет вкусовщина, а в случае с публичными людьми — политизация или стремление извлечь из конфликта ту или иную выгоду», — пишет он.
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