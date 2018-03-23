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Россия и Индия заинтересованы в расширении промышленной кооперации с участием малых и средних предприятий
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Россия и Индия заинтересованы в расширении промышленной кооперации с участием малых и средних предприятий 

Министерство промышленности и торговли РФ 34 минуты назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В Минпромторге России 22 марта 2018 г. прошла встреча заместителя директора Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Александра Толпарова с заместителем Министра микро -, малого и среднего бизнеса Индии Аруном Кумаром Пандой.
«Индия и Россия являются стратегическим партнерами, и наши страны заинтересованы в укреплении сотрудничества по широкому спектру направлений. Развитию этих отношений, в свою очередь, должна способствовать более тесная кооперация между малыми и средними предприятиями двух стран», — отметилАлександр Толпаров.
Арун Кумар Панда рассказал о создании в Индии нового информационного ресурса, который позволит агрегировать в рамках единого портала данные об индийских предприятиях, задействованных в различных сферах промышленности, от ручной выработки ткани до сложных технологических производств, количество которых сейчас достигает 65 млн  «Мы располагаем малым объемом информации о возможностях российского малого и среднего бизнеса, и для нас важно наладить каналы обмена информации и определить сферы для взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Арун Кумар Панда.
Заместитель Министра сообщил об успехах в текстильной промышленности Индии, активно наращивающей производство, в том числе, новых экологически чистых материалов из волокон кокосового ореха. Также индийская сторона обозначила заинтересованность в обмене опытом в области электронной коммерции в B2B и B2C секторах.
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