В уфимском фитнес-центре заметили Андрея Губина 

Завсегдатаем одного из уфимских фитнес-центров стал звезда 90-х, певец Андрей Губин. 43-летний исполнитель, который родился в Уфе, но в раннем возрасте перебрался в Москву, по всей видимости, снова перебрался в башкирскую столицу. «Мальчик-бродяга», со слов одного из посетителей тренажёрного зала — тоже Андрея, охотно фотографируется с поклонниками своего творчества и раздаёт автографы. — Вот так вот запросто в фитнес-клубе встретил звезду, человека-легенду и кумира девочек из 90-х. Очень адекватный и приятный в общении человек, — написал уфимец Анрей Попов на своей странице в социальной сети Instagram.
Публикация от Андрей Попов (@andreipopov5123) 22 Мар 2018 в 8:16 PDT Андрей Губин после долгого отсутствия в медийном пространстве вновь заставил о себе говорить, появившись в эфире одного из телевизионных шоу. Автор хита «Такие девушки, как звёзды» рассказал, что его мучают сильные боли. Позже Губин снова оказался в центре скандала, когда у него внезапно появился «внебрачный сын». Молодой человек, некий Максим Кваснюк, заявил, что он является родственником знаменитого певца. После проведения ДНК-теста Андрей Губин вздохнул с облегчением.