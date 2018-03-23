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В уфимском фитнес-центре заметили Андрея Губина
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В уфимском фитнес-центре заметили Андрея Губина 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Завсегдатаем одного из уфимских фитнес-центров стал звезда 90-х, певец Андрей Губин. 43-летний исполнитель, который родился в Уфе, но в раннем возрасте перебрался в Москву, по всей видимости, снова перебрался в башкирскую столицу. «Мальчик-бродяга», со слов одного из посетителей тренажёрного зала — тоже Андрея, охотно фотографируется с поклонниками своего творчества и раздаёт автографы. — Вот так вот запросто в фитнес-клубе встретил звезду, человека-легенду и кумира девочек из 90-х. Очень адекватный и приятный в общении человек, — написал уфимец Анрей Попов на своей странице в социальной сети Instagram.
Публикация от Андрей Попов (@andreipopov5123) 22 Мар 2018 в 8:16 PDT  Андрей Губин после долгого отсутствия в медийном пространстве вновь заставил о себе говорить, появившись в эфире одного из телевизионных шоу. Автор хита «Такие девушки, как звёзды» рассказал, что его мучают сильные боли. Позже Губин снова оказался в центре скандала, когда у него внезапно появился «внебрачный сын». Молодой человек, некий Максим Кваснюк, заявил, что он является родственником знаменитого певца. После проведения ДНК-теста Андрей Губин вздохнул с облегчением.
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