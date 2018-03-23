Ручей и озеро станут ближе к людям. В Гилевской роще завершается второй этап благоустройства

Эти работы выполняются в рамках другого контракта и формально не относятся к основной реконструкции парка, которую начали в 2016 году. Генеральный подрядчик второго этапа, как и первого — «Мостострой-11» , непосредственно на участке работает дорожно-строительное управление компании. Самое интересное для посетителей парка из того, что сделано на втором этапе — пожалуй, связь верхнего и нижнего ярусов. Лес на холме с одной стороны, ручей и озеро Кривое с другой существовали пока обособленно. Теперь в роще появятся оборудованные спуски к водоемам.

Лестничные марши, а также каркас смотровой площадки над Кривым уже смонтированы и установлены. На очереди — перила и обшивка лестницы деревом. Это часть общей концепции — вид парка должен быть максимально «лесным», в связи с этим при реконструкции отказались, например, от бордюров по бокам пешеходных и велосипедных дорожек. Гораздо более крупной задачей стало укрепление русла ручья, протекающего через рощу. Зима — удобное время для этой работы, говорит заместитель главного инженера «Мостростроя-11» Дмитрий Лучинский: «Сформировали русло на поворотах, чтобы исключить вымывание. Укрепили его матрацами Рено с использованием естественного камня — он не оказывает негативного влияния на природу, наоборот, прорастает травой и вписывается в ландшафт».

Матрацы Рено — это средства берегоукрепления, ячейки из проволочной сетки, внутри которых находятся камни. В Гилевской роще ранее их использовали для укрепления откосов над ручьем.

Что касается дополнительной автостоянки со стороны Вербной улицы, она почти готова: парковочные места обустроены, разметку нанесли; осталось привезти и установить конструкцию велопарковки, рассказывает Лучинский. Еще одна важная для горожан новинка — раздевалки производства завода «Тюменьстальмост», которые появятся рядом со спортплощадками. Они похожи на строительные вагончики, которые снаружи обшиты естественным деревом для приятного вида. Пока в разобранном виде они находятся на складе. Закончить второй этап реконструкции подрядчик должен к апрелю.