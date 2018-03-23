Псков может стать центров социального проекта для малообеспеченных граждан 

Сегодня, 23 марта, заместитель главы Пскова Елена Полонская приняла участие в конференции с международным участием, где были подведены итоги четырехлетнего социального проекта «Благо», целью которого было повышение качества жизни уязвимых и малообеспеченных слоев населения.
Свое развитие проект «Благо» получил развитие в регионах Сибири, однако его итоговое заседание было решено провести именно в Пскове, так как, по мнению участников проекта, здесь есть все предпосылки для того, чтобы он вышел на новый уровень.
«В Пскове накоплен колоссальный опыт работы в данном направлении, который может быть полностью реализован в нашей дальнейшей работе», — сказала представитель Торговой палаты Милана (Италия) и один из международных координаторов проекта Франческа де Паула и добавила, что именно наш город и наш регион может стать центром следующего проекта.