Фракция ЕР не будет рассматривать высказывание Сибагатуллина о журналистах 

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" не будет рассматривать высказывание депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина о журналистах, так как оценку парламентариям должны давать их избиратели, заявил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов «слугами» и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, «прижать хвосты».
"Мы точно не собираемся обсуждать на фракции высказывание того или иного депутата, потому что у каждого депутата есть те, кто даёт ему оценку — его избиратели", — сказал Неверов РИА Новости.
Парламентарий также напомнил, что позднее Сибагатуллин пояснил свое высказывание.
"Он сказал, что, может, не совсем так поняли. И ещё раз подчеркнул, что журналисты — ответственные, и (журналистика) важная профессия", — добавил он.
Ранее главу комитета Госдумы по международным делам Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения «поклепом» и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
В среду комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы «Дождь» и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; «Коммерсант» объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета «Ведомости» сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.