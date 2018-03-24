Фракция ЕР не будет рассматривать высказывание Сибагатуллина о журналистах

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сибагатуллин в комментарии порталу "Реальное время" назвал журналистов «слугами» и порекомендовал журналисткам, которые заявляют о домогательствах в Госдуме, «прижать хвосты».

"Мы точно не собираемся обсуждать на фракции высказывание того или иного депутата, потому что у каждого депутата есть те, кто даёт ему оценку — его избиратели", — сказал Неверов РИА Новости.

Парламентарий также напомнил, что позднее Сибагатуллин пояснил свое высказывание.

"Он сказал, что, может, не совсем так поняли. И ещё раз подчеркнул, что журналисты — ответственные, и (журналистика) важная профессия", — добавил он.