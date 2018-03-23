Когда жить станем лучше? Депутаты задали вопросы премьер-министру Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии 22 марта приняли к сведению отчёт республиканского правительства. Доклад премьер-министра Рустэма Марданова в целом излучал позитив, но вопросы республиканских депутатов вскрыли некоторые болевые точки в социально-экономическом положении региона.

Лучшая жизнь наступит в 2018-м?

Чиновник доложил, что в 2017 году продолжительность жизни в регионе увеличилась с 71 года до 71,7 года. Среднемесячная зарплата работников выросла до 30 тысяч рублей, а в бюджетной сфере — до 28 тысяч рублей.

«Несмотря на снижение реальных располагаемых денежных доходов, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума не выросла. В сравнении с Россией в республике отмечается более позитивная картина», — сообщил Рустэм Марданов.

«Когда граждане почувствуют существенные улучшения уровня жизни, не на 1-2%», — поинтересовался у него депутат Рустем Ахмадинуров

Что жить стало лучше, люди ощутят уже в этом году, заверил глава правительства, связав это с надеждами на улучшение экономической ситуации в Башкирии.

Ускорится ли интернет?

Республиканский законодатель Эльвира Аиткулова посетовала на медленный интернет в сельских школах. 15 минут уходит на загрузку простых документов, а «цены, которые выставляют операторы связи, для муниципалитетов не подъёмны».

«Вопросы образования в сфере внимания», — заверил Рустэм Марданов.

Он сообщил, что новое оборудование образовательные учреждения станут получать после переоснащения и капитального ремонта. Средства на эти цели увеличены на один миллиард рублей. Ведётся работа по привлечению спонсорских средств. Уже есть положительные примеры, когда такую помощь оказывали УМПО и Учалинский ГОК.

Сельское хозяйство требует поддержки

О развитии сельского хозяйства в регионе чиновник отрапортовал в положительном ключе. В этой отрасли, «несмотря на сложные погодные условия, удалось сохранить положительную динамику аграрного производства. Темп роста продукции сельского хозяйства составил 102,8% с опережением прогнозных темпов. В прошлом году получен рекордный урожай зерновых — свыше 3,7 млн тонн с ростом почти на 14%. В животноводстве производство мяса увеличилось более чем на 3%. В молочном производстве улучшились качественные показатели: удой молока на одну корову превысил 5000 кг, производство товарного молока выросло с 710 до 715 тыс. тонн».

А вот по мнению депутата Хариса Шагиева, в 2017 году сельское хозяйство потеряло много из-за резкого снижения закупочных цен. Рентабельность в 7%, указанная в докладе, по мнению парламентария, сформировалась за счёт крупных холдингов вроде совхоза «Рощинский».

«Маленькие товаропроизводители сработали практически в убыток. В этом году это скажется на посевной. Не будут приобретаться удобрения, средства химзащиты. Это скажется на будущем урожае», — сказал он.

Он посетовал, что на этой неделе местные молочные заводы отказываются принимать молоко от хозяйств по прежним ценам. В прошлом году принимали по 23 рубля за литр, в этом — 17 рублей. И снова хотят снизить. Ссылаясь на то, что молоко, которые они завозят из-за пределов республики, намного дешевле.

«Поддержать надо своих товаропроизводителей, — резюмировал парламентарий. — Какой-то протекционизм должен быть в республике».

Снижение закупочных цен привело к тому, что большое количество предприятий АПК стали убыточным, согласился с ним башкирский премьер-министр. Но отметил, что это общероссийская проблема. В её решении республиканские власти уповают на федеральную поддержку. Она была оказана в существенном объёме в 2017 году, прежде всего «на субсидирование процентной ставки» по кредитам.

Республиканский минсельхоз сейчас прорабатывает дополнительные формы поддержки сельхозпроизводителей, в том числе обратился в региональное правительство «с ходатайством об увеличении помощи по отдельным направлениям. Решение будет принято в ближайшее время».

Что касается снижения цен на молоко, то это характерно в целом для России. На федеральном уровне меры принимаются, они «прежде всего, направлены на ограничение ввоза соответствующей продукции из-за рубежа».

«Мы в республике провели работу в этом направлении, чтобы наши переработчики в основном покупали продукцию только у местных производителей, — объяснил Рустэм Марданов. — Диктовать сейчас цену мы вряд ли сможем, она определяется экономикой соответствующих предприятий».