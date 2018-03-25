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X5 Retail Group получила разрешение на открытие 100 магазинов «Пятерочка» в Башкирии
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X5 Retail Group получила разрешение на открытие 100 магазинов «Пятерочка» в Башкирии 

ufa1.ru 27 минут назад
Фото: ufa1.ru
Федеральная антимонопольная служба дала добро на покупку компанией X5 Retail Group ста магазинов, которые принадлежат компании «Уфимский гастроном».
38 планирующихся к открытию магазинов будут расположены в Уфе, остальные — в городах Башкирии. Как сообщили корреспонденту Ufa1 представители X5 Retail Group, планы по открытию 100 новых торговых точек станут реальностью уже к концу 2018 года.
— Мы открыли в регионе новый распределительный центр, рассчитанный на обслуживание 400—450 магазинов. Пока в Башкирии чуть больше 260 торговых точек, еще 100 планируем открыть в ближайшее время, — сообщила генеральный директор федеральной торговой сети «Пятерочка».
В начале 2018 года представители торговой сети «Форвард», управляющие магазинами «Полушка» в Уфе, сообщили, что выделили 100 торговых точек в отдельную структуру — «Уфимский гастроном» — и намерены передать их федеральному оператору. Сама «Полушка» изменит формат и станет «гастрономом у дома».
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