X5 Retail Group получила разрешение на открытие 100 магазинов «Пятерочка» в Башкирии

38 планирующихся к открытию магазинов будут расположены в Уфе , остальные — в городах Башкирии . Как сообщили корреспонденту Ufa1 представители X5 Retail Group, планы по открытию 100 новых торговых точек станут реальностью уже к концу 2018 года.

— Мы открыли в регионе новый распределительный центр, рассчитанный на обслуживание 400—450 магазинов. Пока в Башкирии чуть больше 260 торговых точек, еще 100 планируем открыть в ближайшее время, — сообщила генеральный директор федеральной торговой сети «Пятерочка».

В начале 2018 года представители торговой сети «Форвард», управляющие магазинами «Полушка» в Уфе, сообщили, что выделили 100 торговых точек в отдельную структуру — «Уфимский гастроном» — и намерены передать их федеральному оператору. Сама «Полушка» изменит формат и станет «гастрономом у дома».