Родительская конференция состоится в Центральном округе

В Центре занятости населения пройдет конференция семей, которые воспитывают детей с ограничениями жизнедеятельности. Встреча состоится 27 марта.

На мероприятии выступят представители департаментов, реабилитационных и образовательных учреждений столицы и председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.

Принять участие в конференции приглашаются семьи, которые проживают в Центральном округе столицы и воспитывают ребят с подобными проблемами. Все смогут проконсультироваться со специалистами по вопросам данной сферы.

Сбор участников начнется в 14:00 по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1.