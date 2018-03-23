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Родительская конференция состоится в Центральном округе
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Родительская конференция состоится в Центральном округе 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Центре занятости населения пройдет конференция семей, которые воспитывают детей с ограничениями жизнедеятельности. Встреча состоится 27 марта.
На мероприятии выступят представители департаментов, реабилитационных и образовательных учреждений столицы и председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.
Принять участие в конференции приглашаются семьи, которые проживают в Центральном округе столицы и воспитывают ребят с подобными проблемами. Все смогут проконсультироваться со специалистами по вопросам данной сферы.
Сбор участников начнется в 14:00 по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1.
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