Жителей ЮЗАО приглашают на природу

Выходные — отличный повод выбраться на природу, а заодно посетить какое-нибудь интересное и полезное мероприятие. Мосприрода приглашает всех желающих на экскурсии, занятия и тематические лекции на природных территориях и в эколого-просветительских центрах!

24 марта

— 10:00 — орнитологическая экскурсия «Пернатые истории» в экоцентре «Битцевский лес» (7 +)

— 11:30 — весенний букет квестов — квест «Лесные были и небылицы» ко Всемирному дню лесов в экоцентре «Скворечник» (6 +)

— 13:00 — мастер-класс «Экослед» в экоцентре «Скворечник» (6 +)

25 марта

— 11:00 — занятие кружка «Юный исследователь» в экоцентре «Битцевский лес» (6 — 14 лет)

— 11:30 — весенний букет квестов — квест «Лесные были и небылицы» ко Всемирному дню лесов в экоцентре «Скворечник» (6 +)

— 13:00 — цикл эковикторин «Экотека» в экоцентре «Скворечник» (5 +)

— 14:00 — занятие для малышей «Приключение в лесу» в экоцентре «Битцевский лес» (3 +)

Подробное описание всех мероприятий, телефоны для записей и адреса — на сайте Мосприроды: http://www.mospriroda.ru/press_center/poseshchay_uchi..