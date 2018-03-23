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Жителей ЮЗАО приглашают на природу
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Жителей ЮЗАО приглашают на природу 

Наш Теплый стан 46 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Выходные — отличный повод выбраться на природу, а заодно посетить какое-нибудь интересное и полезное мероприятие. Мосприрода приглашает всех желающих на экскурсии, занятия и тематические лекции на природных территориях и в эколого-просветительских центрах!
24 марта
— 10:00 — орнитологическая экскурсия «Пернатые истории» в экоцентре «Битцевский лес» (7 +)
— 11:30 — весенний букет квестов — квест «Лесные были и небылицы» ко Всемирному дню лесов в экоцентре «Скворечник» (6 +)
— 13:00 — мастер-класс «Экослед» в экоцентре «Скворечник» (6 +)
25 марта
— 11:00 — занятие кружка «Юный исследователь» в экоцентре «Битцевский лес» (6 — 14 лет)
— 11:30 — весенний букет квестов — квест «Лесные были и небылицы» ко Всемирному дню лесов в экоцентре «Скворечник» (6 +)
— 13:00 — цикл эковикторин «Экотека» в экоцентре «Скворечник» (5 +)
— 14:00 — занятие для малышей «Приключение в лесу» в экоцентре «Битцевский лес» (3 +)
Подробное описание всех мероприятий, телефоны для записей и адреса — на сайте Мосприроды: http://www.mospriroda.ru/press_center/poseshchay_uchi..
Наш Теплый стан: последние новости
В Теплом Стане состоялась встреча главы управы с жителями В Московскую городскую думу внесен новый законопроект Открылся международный фестиваль «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт – 2018»
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