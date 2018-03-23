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Израильтянин помочился на памятник в Освенциме и поплатился
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Израильтянин помочился на памятник в Освенциме и поплатился 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Молодой израильтянин помочился на памятник жертвам Холокоста в государственном музее Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. О происшествии сообщает Times of Israel.
19-летнего туриста, имя которого не называется, заметил смотритель музея. Молодого человека задержали прибывшие на место полицейские, затем его допрашивали на протяжении нескольких часов. В итоге израильтянину выписали штраф в 1,5 тысячи евро и отпустили на свободу. О мотивах его поступка не сообщается.
По польскому закону, осквернителям памятников и исторических достопримечательностей может грозить как штраф, так и тюремное заключение.
В декабре прошлого года Освенцимский окружной суд приговорил к году лишения свободы 17-летнего американца, нацарапавшего свое имя на стене в одном из бараков на территории бывшего концлагеря. Вандал также должен был заплатить сумму в тысячу злотых (238 евро) в пользу мемориального комплекса.
Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцим, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов Холокоста.
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