«Как в аду»: орловцы рассказали о жизни рядом со свалкой

В youtube 23 марта опубликован ролик о жизни рядом с орловской городской свалкой. Несколько женщин рассказывают о большой экологической проблеме, до которой, по их словам, никому нет дела. Приведем несколько цитат.

«Жить тут нельзя. Какие тут залежи, какая тут вредность, сами понимаете. Онкология у всех. Представляете, что здесь будет весной, когда тает снег. Такая вонь, жижа, все плывет. Мы опустили руки и не знаем, куда обращаться. Местные власти говорят: «свалку перенесем». Но она с годами все растет больше и больше. Живем, как в аду. Люди выходят из электрички, идут и задыхаются. Спрашивают: «Господи, как вы тут живете». Есть документы, что у нас плохая вода и земля. Отсылали видео в прокуратуру , но никто не поможет. Обошли все инстанции, а толку никакого. Были у губернаторов Козлова и Потомского. Никто никаких мер не принимает. К новому [ Андрею Клычкову ] не ходили. Мы уже обессилены. Ничего он не сделает, даже и не рассчитываем».

«Приезжали делать забор воздуха у нас в доме, лаборантов сразу уволили. Заместителя начальника природнадзора, который все делал по правде, тоже уволили. Ручей, который выходит со свалки, уходит в Оку. Там рыбаки и дети, но все об этом молчат. Мы бьемся много лет. Мне было семь, когда образовалась свалка, сейчас 50. Мусор сжигается, химия льется. Перерабатывают 10 — 15 машин, а остальное на свалку».

Напомним, в Волоколамске на полигоне «Ядрово» был введен режим ЧС. 21 марта из-за выброса сероводорода на свалке за медицинской помощью обратились 57 детей с признаками отравления, шесть из которых врачи оставили больнице. У лечебного учреждения собрался стихийный митинг. Губернатора Московской области Андрея Воробьева , который не смог дать конкретных ответов, закидали снежками. Главе Волоколамского района Евгению Гаврилову в потасовке оторвали капюшон. В итоге на место митинга прибыл ОМОН. Власти пообещали прекратить завоз мусора на полигон с 24 марта.