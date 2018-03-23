Воронежский ОНФ: В Семилуках люди живут в холодных квартирах с плесенью

Воронежские активисты ОНФ рассказали о доме на улице Дзержинского, 20 в Семилуках , жильцы которого пытаются добиться банального отопления в своих квартирах.

В этой пятиэтажки живут около 130 семей. В их квартирах постоянно холодно, а на стенах образуется черная плесень. На верхних этажах напор воды настолько слабый, что невозможно нормально искупаться и присылать. При этом за отопление жильцы платят исправно, причем немалые деньги. Добавляют расходов счета за электричество, ведь отапливать дома приходится обогревателями.

Специалисты ЖКХ, которые провели проверку в доме, подтвердили, что температура радиаторов разнится, а значит, отопительная система разбалансирована. Исправлять ситуацию должна управляющая компания, но она игнорирует жалобы жильцов. Кроме этого, подъезд дома выглядит ужасно — окна заколочены, полы в дырах, потолки в копоти.

«Удручает тот факт, что данным проблемам не один год. Граждане пишут жалобы в управляющую и ресурсоснабжающие компании. В ответ получают либо отписки, либо обещания, которые не выполняются. При этом счета коммунальщики выставляют в полном объеме, суммы в них явно не соответствуют качеству оказываемых услуг», — подчеркнул Бурданцев.