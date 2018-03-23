В Башкирии ищут пропавшую жительницу Кабардино-Балкарии

Женщина жила в станице Солдатской, в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, в частном доме по улице Хирнова вместе с мужчиной. В начале сентября 2017 года она вышла на прогулку и не вернулась. Селяне обыскали всю округу, проверили каждый куст и камень, но женщина как сквозь землю провалилась. На связь она не выходила, не писала родным и близким, не оставила никаких намеков на то, где она может быть. Родственники сразу обратились в полицию, но стражи порядка ничем не смогли помочь. Родные начали предполагать худшее. А тут и Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и разослал ориентировки по всей стране.

— Она среднего роста, около 160–165 сантиметров, была худая, с темными длинными волосами и серыми глазами. Если вы ее видели, пожалуйста, позвоните следователям по Кабардино-Балкарии по телефону 8 (86631) 410-44 или в полицию по номеру 02, — рассказали в Следственном комитете по Башкирии.