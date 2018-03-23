Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 45

СЗФО

Беглов поговорил с тремя губернаторами

Комментарий: предстоят выборы в субъектах

«А может все наоборот, он уверен, что у остальных все и так хорошо? Беглов — крупный чиновник, это определенный стиль мышления. Он обратил внимание на те регионы, где будут губернаторские выборы, где с него спросят за результаты, где была опасность на президентских выборах. Конечно, если он это запустил, надо было со всеми разговаривать. Моя версия: что он был уверен, что в остальных регионах все нормально. На мой взгляд, это просто протокольная ошибка», — сказал «ФедералПресс» политолог гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Напомним, что на выборах в Псковской области действующего президента поддержали более 75% избирателей, что эксперты оценивают как несомненный успех Ведерникова, который возглавил регион осенью и которому в этому году предстоят губернаторские выборы. Кроме того, за последние два месяца Беглов дважды посетил область, что воспринимается как определенный сигнал.

Отставок из-за выборов не будет

Выборы не оправдали прогнозов о низкой явке и слабой поддержке основного кандидата в СЗФО — округ не выпал из общероссийских тенденций. При росте явки по сравнению с 2012 годом везде, за исключением Коми и Новгорода, во всех субъектах округа за Путина проголосовали более 70% избирателей. Тем не менее, уже в понедельник в телеграм-каналах стали появляться первые интерпретации результатов: например, что Марина Ковтун отвела от себя удар и останется губернатором в Мурманской области до 2019 года. Среди кандидатов на вылет назвали ответственных за кампанию в Коми и НАО, которые показали самую высокую в СЗФО явку за Грудинина и Жириновского и самый низкий уровень поддержки действующего президента, а также в Новгороде и Карелии , где явка ниже среднего по округу.

Комментарий: выборы не повод для отставок, есть другие причины

По оценкам экспертов, организационные решения в губернаторском корпусе по результатам выборов едва ли последуют, если не брать нарушения, учитывая, что основной позицией федцентра была установка на их отсутствие и максимальную прозрачность. «Перестановки без сомнения будут в течение ближайшего полугода, может, после инаугурации в мае, но связаны они будут не с результатами выборов, а более серьезными вопросами — изменением экономической политики в регионах, необходимость привода новых проектов и инвестиций, и тогда под них будет ставить новых губернаторов. Результаты во всех субъектах Северо-Запада — не повод для принятия оргвыводов», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников

Санкт-Петербург

Депутат предложил убрать Полтавченко

Депутат заксобрания Петербурга из «Единой России» Андрей Васильев прославился своим заявлением о вотуме недоверия губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. «На заседании комиссии по городскому хозяйству, где обсуждалась проблема уборки крыш от снега и льда и образования сосулей, единоросс Андрей Васильев предложил вынести вотум недоверия губернатору, чтобы заставить чиновников работать над решением этих проблем. На моей памяти, это первый случай, когда член фракции ЕР выступает с таким предложением», — сообщил депутат-яблочник Борис Вишневский в Facebook.

Комментарий: не то имел в виду

Позже сам парламентарий уточнил свои слова. «У меня не было заявления о возможном вынесении вотума недоверия. Я спросил: что нам, для того, чтобы начать разговаривать нормально, надо вотум недоверия выразить?» — сказал он петербургским СМИ.

За нарушения ответит Панкевич

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила накануне, что Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ждет проверка из-за «серьезных претензий», поскольку по итогам выборов самое большое число жалоб на нарушения поступило из Петербурга. При этом суть претензий не уточняется, но наблюдатели сходятся, что вопросы у ЦИК возникли к «чистке» списков избирателей. По разным оценкам, от 140 до 300 тыс. обычно не голосующих петербуржцев открепили в другие регионы, что заметно повлияло на показатели явки в городе. Пострадать может глава избиркома Виктора Панкевич, хотя не факт, что создал ситуацию именно он. «Две враждующие петербургские коалиции — сторонники спикера парламента Вячеслава Макарова и вице-губернатора Константина Серова — обвиняют в этом провале друг друга», — пишет канал «Ротонда». Впрочем, некоторые каналы отмечают, что жестких решений не последует — никто не станет выносит скандал в публичную плоскость и ставить под сомнение результаты выборов.

Комментарий: спустят на тормозах

«Я слышал о ситуации, это нонсенс, конечно, будут оргвыводы, но не думаю, что будут какие-то кадровые решения — это поставит под сомнение легитимность выборов. А сейчас самая главная задача власти — показать, что выборы прошли чисто, но в некоторых регионах и были нарушения. Я думаю, все будет кулуарно, и спустят на тормозах. В публичное поле ситуация вряд ли выйдет, тему будут максимально прикрывать, потому что это убирает заслуги региональных властей, что выборы прошли без скандалов, нарушений было мало, и они исправлялись. Зачем ЦИК было делать такое заявление — возможно, не посчитали последствия, отсутствует прогнозирование реакции на свои слова и действия», — сказал «ФедералПресс» политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Бабюк отправляют в отставку

Председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк не поехала на профильный форум в Канны — MIPIM-2018, который прошел на прошлой неделе. Хэдлайнером петербургской делегации на нем выступал вице-губернатор Игорь Албин . На все вопросы о причинах отсутствия госпожи Бабюк Игорь Николаевич уходил от ответа, ссылаясь на большой объем работы. Как рассказали «ФедералПресс» сразу несколько источников в Смольном, причина проста — Ирина Анатольевна написала заявление на увольнение с открытой датой. Как говорят, ее настоятельно попросил это сделать губернатор Полтавченко. Градоначальнику не понравилось, как работает комитет по стратегическому проекту — мусороперерабатывающий завод в Левашово. «А Ирина (Бабюк — прим. ред.) просто забыла о том, какой статус у проекта, и пустила все на самотек», — сказал один из собеседников агентства.

Комментарий: продолжает исполнять свои обязанности

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина ожидаемо сказали, что «слухи мы не комментируем». В комитете по инвестициям «ФедералПресс» сообщили, что «Ирина Анатольевна продолжает исполнять свои обязанности». По данным «ФедералПресс», кроме самой Бабюк под удар попали все сотрудники комитета, у них написаны такие же заявления.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Бабюк прочат скорую отставку. Осенью прошлого года, когда губернатор был недоволен проведением конкурса на строительство другого мусороперерабатывающего завода в Петербурге, она уже писала такое заявление.

Ленинградская область

В Ленобласти ходят слухи, что после инаугурации главу региона Александр Дрозденко заберут работать в правительство или в федеральные органы власти. Источник в областной администрации этот слух опровергает, по его словам, наверху Дрозденко считают хозяйственником, крепко стоящим на земле — человеком, который держит регион в «ежовых рукавицах». Напомним, что на днях известный политолог Юрий Светов заявил журналистам: «Может идти речь о возможности назначения в федеральное правительство губернатора Ленобласти Дрозденко. Думаю, что и глава Петербурга Георгий Полтавченко также может рассматриваться в этом качестве».

Комментарий: может переехать в Смольный

«Вряд ли занимающего крепкие позиции в Ленобласти Александра Дрозденко заберут на федеральный уровень, а отправить на замену Полтавченко, в Смольный, могут, — сказал «ФедералПресс» политолог Александр Серов . — Тем более, что недалеко — только площадь перейти. Накануне президентский выборов он подготовил почву для серьезной административной реформы и «переезда» областного правительства в Гатчину , но пока никто туда не переехал. А вот Дрозденко может переехать в Смольный, и тогда уже Петербург, видимо, станет его дальнейшим лифтом в федеральную власть».

Торбе грозит отставка из-за вбросов в Советске

Телеграм-каналы предрекают скорую отставку зампреду правительства области, министру по муниципальному развитию и внутренней политике Александру Торбе . Сразу после выборов появилась информация, что результатами недовольны в Москве , якобы потому, что Путин в регионе набрал 76% голосов — меньше, чем губернатор Алиханов, который на выборах прошлого года получил более 80%. С другой стороны, в абсолютных цифрах за Путина проголосовали около 400 тыс. избирателей, а за Алиханова — всего 255 тыс. Между тем, областной избирком официально признал факт вбросов бюллетеней на двух избирательных участках в Советске, обратившись 22 марта в суд с иском об отмене итогов голосования. Ранее в соцсетях распространили видео, на котором видно, как сотрудницы УИК вбрасывают бюллетени в урны.

По слухам, главам администраций в обмен на хорошие показатели на выборах обещали дополнительную финансовую поддержку из бюджета региона. Советск в итоге показал самую высокую явку среди муниципалитетов. Тем самым, подставив губернатора Алиханова, считают местные телеграм-каналы, и теперь ему не останется ничего другого, как уволить виновных — главу Советска Николая Воищева и Александра Торбу.

Комментарий: не Алиханов должен реагировать на нарушения

Глава региона не может никого уволить за нарушения на выборах — это было бы ошибкой с точки зрения конституционной логики, отметил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Выборы — не дело губернатора и даже не вице-премьера по внутренней политике. Если мы исходим из того, что за выборы юридически отвечает вице-губернатор, тогда выборы у нас проводит власть — выбирает саму себя? Выборы у нас проводит самостоятельный орган — избирком. Если его действия и ошибки его сотрудников станут основанием для увольнения государственных и муниципальных служащих, то это будет выглядеть, как минимум, странно. Областной избирком должен наказать тех, кто работал в этих участковых избирательных комиссиях, и опротестовать результаты. В свою очередь председатель ЦИК может принять какие-то меры в отношении главы избиркома Калининградской области», — пояснил эксперт.

Наблюдатели «ФедералПресс» добавляют, что если и есть намерения сменить главу внутриполитического блока в областном правительстве, то с выборами это связано не будет, по крайней мере, внешне.

По данным различных источников, главой администрации Калининграда в апреле станет депутат Госдумы Алексей Силанов. Напомним, Александр Ярошук , возглавлявший столицу региона 11 лет, на этой неделе покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Слухи о том, что Силанов скоро сложит с себя полномочия депутата нижней палаты ходят с начала года. Первоначально будущий отказ от мандата объясняли низкой активностью Силанова в Госдуме, в последние же несколько недель появилась версия о предстоящей рокировке — Ярошук и Силанов поменяются местами.

Комментарий: сигналом будет отказ от мандата

Сам Алексей Силанов пока не комментирует слухи, что он собирается претендовать на пост мэра. Политологи же считают выбор в пользу Силанова наиболее вероятным, так как из всех возможных претендентов только его можно назвать компромиссной фигурой. Первым признаком, подтверждающим слухи, станет отказ от депутатских полномочий. Это должно произойти со дня на день, поскольку прием документов на должность главы администрации Калининграда стартовал в эту пятницу. «С 23 марта по 5 апреля у нас будет подача документов, — сообщил председатель горсовета Андрей Кропоткин . — 18 апреля будет тайным голосованием выбираться новый глава из представленных кандидатур».

Как пишет канал MarfaPozadnica, губернатор Новгородской области Андрей Никитин ищет виновных в низкой явке в регионе, одной из самых низких в СЗФО. Она снизилась на 2% по сравнению с 2012 годом, до 57%, но выглядит неплохо на фоне 28% явки на губернаторских выборах прошлого года, хотя глава региона хотел 60%. При этом действующего президента поддержали более 70% избирателей против 58% в 2012 году. Отмечает, что Никитину удавалось вывести на выборы именно путинский электорат, соблюсти главное условия — обойтись без нарушений, вбросов и мобилизации бюджетников. Но главам районов, где явка упала, все равно обещают оргвыводы. Кроме того федеральные телеграм-каналы пишут, что отставка грозит бывшему заму Никитина по АСИ Сергею Сорокину , курирующему в правительстве области внутреннюю политику.

Комментарий: полномочия Сорокина ограничат

«Сейчас уже почти объективно установлено, что это Сорокин (виноват в низкой явке), а он в свою очередь пытается перекинуть тему на кураторов, которые в районах координировали эту повестку, и на глав муниципальных образований. Но вообще никто не сомневается, что это Сорокин, и уже принято решение, что его полномочия в Новгородской области ограничат. Официально об этом еще не заявлялось», — сказал «ФедералПресс» новгородский политолог Александр Жуковский

Псковская область

Оппозиция выдвинет кандидата

После 18 марта в Псковской области фактически началась губернаторская кампания. И если врио главы региона Михаил Ведерников занимается проблематикой региона, в стане оппозиции наблюдается оживление. «Яблочник» Лев Шлосберг , который провалил в регионе выборы своего партийного шефа Явлинского, пытается объяснить, что это все Собчак и «забастовщики». Персек обкома КПРФ Петр Алексеенко тоже заявил, что партия не признает результатов. Представитель Ксении Собчак в области Владимир Широбоков первый заявил, что пойдет на губернаторские выборы. Сделал он это сразу в ночь после голосования. Очевидно, что на выборы пойдет и Шлосберг. КПРФ, «Справедливая Россия» и еще несколько мелких партий заявили о создании регионального народного совета, чтобы выдвинуть на выборах в сентябре единого кандидата от оппозиции.

В регионе всем понятно, что Ведерников выиграет выборы. Нет в этом сомнений и у оппозиции. Поэтому ее активность связана не с реальными планами выставить единого кандидата и победить, а с попыткой выторговать для своих людей должности или пару районов области, в семи из которых в сентября также пройдут выборы. По информации редакции, ходоки уже потянулись в кабинеты псковского Дома Советов.

Комментарий: угрозы нет В администрации Псковской области никакой угрозы в действиях оппозиции не видят, более того, и вовсе не предают им какого-либо значения. «Впереди важное политическое событие для региона — выборы губернатора Псковской области. Пока официально о намерениях составить конкуренцию врио главы региона Михаилу Ведерникову никто не заявлял», — сказал собеседник «ФедералПресс».