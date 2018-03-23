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Набиуллина: урожай перестал быть главным инфляционным риском
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Набиуллина: урожай перестал быть главным инфляционным риском 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что урожай больше не является главным инфляционным риском.
"Урожай перестал быть в категории рисков где-то на первом месте. Мы раньше в начале года каждый раз думали, что будет с урожаем в конце года, потому что это очень серьезно влияло. Последние два года показывают, что волатильность урожая снижается. И урожай перестает быть фактором, который нас сдерживает", — сказала Набиуллина.
Ранее сообщалось, что ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.
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