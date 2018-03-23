В Германии осужден пожизненно иранец, который изнасиловал и убил дочь чиновника Евросоюза, помогавшую беженцам

Суд Фрайбурга в федеральной земле Баден-Вюртемберг вынес 22 марта приговор беженцу из Ирана Хусейну Кавари, который признан виновным в сексуальном надругательстве и убийстве

19-летней студентки медицинского вуза Марии Ладенбургер , которая была дочерью еврочиновника и помогала мигрантам в приютах.

Суд назначил Кавари наказание в виде пожизненного срока лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, пишет

Изначально разбирательство происходило в суде по делам несовершеннолетних. Это связно с тем, что сам Хусейн Кавари утверждал, что является 17-летним подростком. Однако проведенные экспертизы показали, что на момент совершения преступления ему исполнилось от 22 до 30 лет (выводы сделаны по состоянию зубов и рентгеновским снимкам). По этой причине, а также из-за тяжести содеянного, Кавари судили как взрослого.

Хусейн Кавари прибыл в Германию в одиночку в ноябре 2015 года. Тогда же он выдал себя за 16-летнего афганского подростка, хотя в действительности являлся уроженцем Ирана. Позднее он объяснил обман с возрастом тем, что немецкие власти делают поблажки несовершеннолетним беженцам. Кавари также утверждал при въезде в страну, что является сыном афганца, погибшего в сражении с боевиками- талибами

Однако в декабре 2017 года судья Катрин Шенк лично проверила эту версию и опровергла ее. Она позвонила по номеру, указанному в телефоне Хусейна, и связалась с его отцом. Как оказалось, отец мигранта жив и здоров, а также проживает не в Афганистане , а в Иране, пишет

The Local

Как следует из материалов уголовного дела, 15 октября 2016 года потерпевшая Мария Ладенбургер приехала домой на велосипеде, а затем отправилась на нем на студенческую вечеринку и пропала. Потом следователи установили, что около 3:00 16 октября, когда Мария возвращалась домой, на нее напал Хусейн Кавари. Мужчина схватил велосипед студентки за руль и заставил ее остановиться.

Как отмечал представитель прокуратуры , у обвиняемого с самого начала было намерение убить девушку. Нападавший придушил Марию до потери сознания и изнасиловал. Потом он бросил девушку, которая так и не пришла в себя, в реку Драйсам. Потерпевшая утонула. Ее труп был обнаружен в 1,5 км от студенческого общежития, где и жила Мария.

При осмотре места происшествия были обнаружены волосы и шарф, который, предположительно, носил преступник. Проведенная ДНК-экспертиза показала, что найденные биологические следы принадлежат Хусейну Кавари.

Председатель суда Катрин Шенк отметила, что убийца действовал осознанно, когда бросил тело жертвы в реку. Он видел, что девушка еще жива, пишет

Хусейн Кавари был арестован через 7 недель после убийства Марии. Выяснилось, что ранее он уже был осужден в Греции на 10 лет лишения свободы за покушение на убийство 20-летней девушки. В мае 2013 года юноша столкнул потерпевшую со скалы на курортном острове Корфу. Молодая женщина упала с высоты почти в 8 метров, получила тяжелые травмы, но выжила и смогла опознать нападавшего.

Со слов потерпевшей студентки, Кавари напал на нее с целью ограбления. Девушка отдала мужчине свой кошелек. Однако мимо проехал автомобиль и осветил местность фарами. Испугавшись, Хусейн взял потерпевшую на руки и сбросил с обрыва.

По словам девушки, она увлекалась альпинизмом, и полученные навыки спасли ее от получения смертельных черепно-мозговых травм.

Вскоре после осуждения Хусейн покинул греческую тюрьму условно-досрочно. В заключении он провел всего два года. Его освобождение власти объяснили тем, что тюрьмы переполнены преступниками.

Действия греческих правоохранительных органов вызвали критику со стороны немецких властей после гибели Марии Ладенбургер. Томас де Мезьер, занимавший на тот момент пост главы МВД Германии, раскритиковал греков за то, что они не установили истинный возраст преступника, посчитав его подростком, а потом не только выпустили его из тюрьмы, но и дали ему возможность беспрепятственно передвигаться по Европе, избавив от депортации.

Греки также не внесли информацию об осужденном в общую базу Евросоюза . В итоге германская полиция ничего не знала о криминальном прошлом Хусейна и не располагала его отпечатками пальцев.

Пресса также писала, что Хусейн Кавари страдает алкогольной и наркотической зависимостью. После проведения психолого-психиатрической экспертизы Хусейна признали опасным преступником, который является женоненавистником, имеет склонность к жестокому сексуальному насилию, проявляет агрессию. Никакого раскаяния или сочувствия к родственникам потерпевшей он не демонстрировал.

Психиатр, выступая в суде, предостерег власти от решения освободить Кавари когда-нибудь из тюрьму, поскольку он склонен к рецидиву.

Смерть Марии Ладенбургер подлила масла в огонь ожесточенной дискуссии о том, стоит ли проводить либеральную миграционную политику и оказывать помощь беженцам. Националисты и консерваторы объявили Ладенбургер «жертвой политики гостеприимства и открытых дверей», проводимой канцлером Германии Ангелой Меркель . Благодаря ей в Германию прибыло свыше одного миллиона мигрантов.

Гособвинителю Экарту Бергеру пришлось даже напоминать участникам процесса, что суду подлежит конкретный преступник, а не миграционная политика германских властей.

Убитая Мария Ладенбургер являлась дочерью Клеменса Ладенбургера, который с 2008 года занимал пост заместителя генерального директора юридической службы Европейской комиссии . Этот орган исполнительной власти Евросоюза занят подготовкой законопроектов, выполнением решений Европарламента Совета Европы , а также контролем соблюдения договоров ЕС.

В 1990-е годы юрист Клеменс Ладенбургер работал в Гейдельбергском университете. Там же в 1999 году он получил ученую степень кандидата наук.

Дочь Клеменса работала волонтером в приютах для беженцев.