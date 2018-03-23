В Кабардино-Балкарии создадут фонд развития промышленности

"Считаю, что назрела необходимость создания республиканского фонда развития промышленности. Он должен стать одним из элементов модернизации отрасли, организации новых производств и обеспечения импортозамещения с использованием льготных условий финансирования проектов на базе наилучших технологий", — сказал Коков во время своего ежегодного послания парламенту субъекта.

России к середине следующего десятилетия необходимо увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, напомнил Коков. «Правительству республики необходимо разработать концепцию и программу поэтапного решения этой очень важной и сложной задачи. Одним из ключевых источников здесь призван стать рост производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе», — добавил глава региона.

Производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей должна расти темпами не ниже 5% в год. Для этого следует переходить к выпуску технически сложной продукции и внедрению более эффективных технологий. «Следует активнее использовать в этих целях все имеющиеся возможности привлечения инвестиций, в том числе и из федерального бюджета, а также такие новые инструменты поддержки, как Фонд развития промышленности. Данный Фонд уже софинансирует десятки проектов в регионах России, мы же пока отстаем в этом вопросе», — добавил Коков.