Ветеран «Альфы»: Теракты во Франции продолжатся

Два человека погибли, 12 человек пострадали в результате вооруженного нападения преступника на супермаркет на юге Франции . Злоумышленника, взявшего посетителей магазина в заложники, ликвидировали. Известно, что он присягнул на верность «Исламскому государству» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России — прим. НСН).

В эфире НСН президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что борьба с ИГИЛ будет эффективной только в том случае, если Франция, Россия и другие государства будут действовать сообща, но в ближайшем будущем это не предвидится.

«Мы пытаемся говорить, что мы якобы победили ИГИЛ. Да, может быть, на поле боя мы это сделали, но ни идеологически, ни политически пока никто это сделать не может. Это не прекратится до тех пор, пока мы все не поймем, что ни одна страна мира не может себя оградить от исламских террористов и тех людей, которые исповедуют принцип «убей неверного». Мы должны найти общий язык. Но пока, учитывая то, что творится по Скрипалю (обвинения РФ в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии со стороны Великобритании и ряда западных стран — прим. НСН), мне сложно предвидеть в ближайшее время нахождение общей концепции в борьбе с исламским экстремизмом в мире», — сказал эксперт.

Гончаров отметил, что во Франции проживает большое количество мигрантов, которые находятся под влиянием исламского экстремизма. «Тот поток мигрантов, который находится во Франции и Германии, очень большой. Они приехали не работать или растить детей. Они хотят получить социальные блага и ничего не делать. Все они, в основном, находятся под влиянием исламского экстремизма. Во Франции также проживают граждане, которые не желают жить по законам этой страны и также исповедуют ислам или те религиозные догмы, которые внушают через Интернет», — сказал собеседник НСН.

Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет, пишут «Дни.ру». Министр страны Эдуар Филипп заявил в прямом эфире телеканала BFMTV, что обстоятельства захвата заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции позволяют считать это терактом. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения.